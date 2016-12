Jahreswechsel So schützen Sie Tiere vor Silvesterlärm

Jedes Jahr zu Silvester leiden nicht nur geräuschempfindliche Menschen, sondern auch Tiere unter der lauten Knallerei. Ein Beispiel sind die Pferde und Hunde von Familie Kretschmar, die mit großer Unruhe reagieren. Vor einigen Wochen warfen Unbekannte Blitzknaller auf die Koppel. Was das bei den Tieren auslöst, erklärt die Leipziger Tiermedizinerin Jenny Fischer: "Das sorgt im Körper dafür, dass bestimmte Botenstoffe wie Hormone eine Panik- oder Fluchtreaktion auslösen. Dann erhöhen sich Herzschlag und Atemfrequenz, die Muskulatur wird stärker durchblutet."

Manche Tiere verfallen in Panik, andere verweigern das Futter. Ein Patentrezept, wie man die Tiere an die Geräusche gewöhnen kann, gibt es nicht. "Bei denen, die nicht mehr fressen, kann man längerfristig eine Verhaltenstherapie machen. Da fängt man mit leiseren Geräusches an oder weiter weg. Hunde gewöhnen sich nur langsam daran. Wobei man sagen muss, das hat auch nicht immer Erfolg."