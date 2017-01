Mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut haben die Deutschen das neue Jahr begrüßt. Die bundesweit größte Party am Brandenburger Tor in Berlin zählte Hunderttausende Gäste. Die Polizei war mit rund 1.500 Beamten im Einsatz und sprach von einem insgesamt friedlichen Verlauf. Es habe einzelne Festnahmen wegen Waffenbesitzes, Drogen und Rangeleien gegeben. Zudem seien zwei Fälle von sexueller Belästigung gemeldet worden, außerdem seien Frauen vereinzelt sexuell belästigt worden. Diesen Fällen werde nachgegangen.

Hunderte Männer in Köln kontrolliert

In Köln stoppte und prüfte die Polizei vor allem am Hauptbahnhof rund 650 ausländische junge Männer. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden sechs Personen festgenommen. Etwa 30 seien in Gewahrsam genommen und ebenso viele Platzverweise seien erteilt worden. Es seien zwei Sexualstraftaten gemeldet worden. In ganz Nordrhein-Westfalen wurden bislang 25 Sexualdelikte gemeldet. Die Polizei war nach den Übergriffen der Silvesternacht 2015/2016 mit einem Großaufgebot vor Ort.

Aus Hamburg meldete die Polizei zunächst keine besonderen Vorkommnisse. Dort feierten tausende Menschen an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg friedlich ins neue Jahr. Hamburg hatte wie Köln nach den Übergriffen im vergangenen Jahr die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Brände und Verletzte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden keine Übergriffe wie im vergangenen Jahr gemeldet. Dennoch gingen die Feiern nicht für alle glimpflich zu Ende. Nach Polizeiangaben verletzten sich in Erfurt mindestens vier Menschen durch Böller, darunter ein Kind. In Sachsen-Anhalt sprach die Polizei von einer typischen Nacht mit kleineren Auseinandersetzungen. In Pirna in Sachsen wurde eine Wohnung unbewohnbar, nachdem eine Rakete einen Balkon in Brand gesetzt hatte.