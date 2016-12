Für den Internetsicherheitsexperten Tim Berghoff ist klar: Großstädte bieten einen idealen Angriffspunkt für Hacker. "Grundsätzlich ist es so: Wenn jemand eine Stadt oder eine Stadtverwaltung angreift, dann möchte er natürlich so viel Auswirkung wie möglich erzielen", sagt Berghoff. So ein Angriff könne aber nicht von heute auf morgen stattfinden, "wo sich jemand an einem Tag hinsetzT und sagt: 'Jetzt versuche ich mal in die Verkehrslenkung reinzukommen oder in das Netzwerk von den Leipziger Verkehrsbetrieben'", erklärt Berghoff an Beispielen.