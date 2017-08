MDR-Meteorologin Michaela Koschak Bildrechte: MDR/Stephan Flad

"Der Sommer war durchwachsen, geprägt von Tiefdruckgebieten und einer Südwest-Strömung. Diese Kombination brachte Unwetter, die zu einer sehr unterschiedlichen Verteilung des Regens führten: In der Oberlausitz war es teilweise sogar etwas zu trocken, in Erfurt dagegen fielen 280 Liter pro Quadratmeter. Normal wären hier 180 Liter.



Verbreitet war es in den Monaten Juni, Juli und August aber doch zu nass. Trotzdem fiel der Sommer im Durchschnitt um etwa ein Grad zu warm aus. Die Sonne schien im Magdeburger Raum und nördlich etwas zu wenig, sonst in Sachsen-Anhalt und Thüringen durchschnittlich, und in Sachsen gab es zum Teil sogar 70 Sonnenstunden mehr als im langjährigen Mittel. Typisch für diesen Sommer waren die schnellen Wetterwechsel. Nicht einmal hat sich ein langlebiges Hochdruckgebiet aufgebaut, also eine sogenannte Omega-Wetterlage, bei der ein Hoch wie der griechische Buchstabe über Mitteleuropa liegt und die Tiefs einen Bogen darum machen.



Auf alle Fälle hat die Siebenschläfer-Regel in diesem Jahr wieder gestimmt: Anfang Juli war es warm, aber recht durchwachsen, und so blieb das Wetter dann auch für die nächsten sieben Wochen.



Die Hundstage dagegen, sonst Anfang August die heißesten des Jahres, fielen aus: Im Juni und Juli war es heißer, und pünktlich zum 1. September wird es mit 14 bis 19 Grad auch schon herbstlich. Das wird kommende Woche so bleiben, und vor allem nachts kann es dann schon empfindlich kalt werden."