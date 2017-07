Soldatengräber Warum gibt es sowjetische Friedhöfe in Thüringen?

Der Ordner in ihrer Hand ist dick - Zeitungsartikel sind darin, Fotos, alte Briefe. Doch dokumentiert ist vor allem der Bau des sowjetischen Ehrenhains und eines Mahnmals im Jahr 1959. Die Erkenntnisse zu den Toten selbst sind eher dürftig, so Leibold:

53 Sowjetbürger sind hier bestattet. Sie wurden 1959 innerhalb des Geraer Friedhofs umgebettet. Wo genau sie starben, ob es überhaupt Soldaten waren, ist unklar. Wir begeben uns auf Spurensuche. Auch in Weimar liegen Überreste von Sowjetbürgern. Am Ehrenfriedhof im Ilmpark treffen wir Henrik Hug. Der arbeitet seit Jahren für den Volksbund und kümmert sich um Kriegsgräber im Freistaat. Er schätzt, dass in Thüringen etwa 110 sowjetische Kriegsgräberstätten existieren und rund 30.000 Sowjets starben. Die wenigsten allerdings direkt im Kampf, meint Hug:

Natürlich seien auch Amerikaner in Thüringen gestorben, so Henrik Hug, vor allem 1945 während der Befreiung. Doch ihre Gräber sucht man hier vergebens. Sie wurden nach Hause geholt, die Sowjets hingegen bestatteten vor Ort. Viele starben auch noch kurz nach Kriegsende, an den Folgen der Zwangsarbeit und Folter in den Konzentrationslagern. In der DDR galt die Sowjetunion dann als heroischer Befreier ganz Ostdeutschlands, was für Thüringen eben gar nicht stimmt.