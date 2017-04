In Paraguay haben rund 50 Schwerbewaffnete offenbar mehrere Millionen Dollar erbeutet. Sie griffen das Depot eines Geldtransport-Unternehmens an und sprengte sich nach Polizeiangaben den Weg zum Tresor frei. Bei dem zweistündigen Angriff in Ciudad del Este im Osten des Landes wurden ein Polizist getötet und mehrere weitere verletzt. Bei der Verfolgung der Bande wurden einige Stunden später drei Angreifer getötet und vier verletzt. Die Behörden sprachen von einem "Jahrhundert-Raub".

Das Vorgehen der Täter wird als äußerst brutal beschrieben. Als Ablenkungsmanöver sollen sie mit Sturmgewehren örtliche Regierungs- und Polizeigebäude angegriffen und Dutzende Autos in der ganzen Stadt in Brand gesetzt haben. Mit mehreren Sprengsätzen blockierten sie zudem Straßen. Um an den Tresor im Gebäude der Firma Prosegur zu kommen, sprengten sie den Weg mit Bomben und Raketen frei.



Anwohner berichteten über kriegsähnliche Szenen. Zwei Stunden lang seien in der Stadt Bombenexplosionen zu hören gewesen.