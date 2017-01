Wer in Mitteldeutschland Sperrmüll entsorgen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen. (Symbolbild)

Steigende Abfallgebühren Warum Sperrmüll plötzlich teuer ist

Omas Kleiderschrank, die alte Matratze oder der ausgediente Fernseher – wer solche Sachen in Dessau-Roßlau loswerden will, muss derzeit tief in die Tasche greifen. Die Stadt hat die Preise für die Annahme von Sperrmüll drastisch erhöht. Auch andere Kommunen in Mitteldeutschland verlangen immer mehr für die Annahme von Sperrmüll.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL