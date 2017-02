In einer Spielhalle am Riebeckplatz in Halle spielen vier Männer an Automaten. Doch wie lange hier die bunten Lichter noch blinken, ist ungewiss. 2012 wurde der Glücksspielstaatsvertrag geändert. Die Länder führten Mindestabstände zwischen Spielhallen ein. Ende Juni läuft die fünfjährige Übergangsfrist aus.

Als André Thomas seine Spielstätte hier eröffnete, ahnte er davon noch nichts. Der Spielhallen-Betreiber ist empört: "Wir hatten den Laden ein dreiviertel Jahr offen und dann wird man damit konfrontiert, dass man eventuell in fünf Jahren wieder zumachen soll." Seine Spielothek sei schick und schön gemacht. Das koste natürlich Geld. Mehrere hunderttausend Euro will Thomas dafür ausgegeben haben. Investitionen, die auf zehn oder 20 Jahre kalkuliert waren.

Das alles habe deutliche Folgen für die derzeit 30 vergebenen Geschäftszulassungen in Halle, sagt der Fachbereichsleiter Sicherheit der Stadt Tobias Teschner. Er schätzt: "Es betrifft etwa die Hälfte der Konzessionen, die derzeit vergeben sind, also nicht ganz die Hälfte der Spielhallen." Das sei ein nicht ganz unerheblicher Anteil.

Doch wer muss zumachen? Einige Kommunen wählten schlicht per Los aus. In Halle setzt man qualitative Kriterien an. Teschner erklärt das Prozedere: "Wie zuverlässig ist ein Betreiber, wie strikt hält er sich an Gesetze, sind Auffälligkeiten da – das wird in einem solchen Verfahren maßgeblich sein." Ziel sei es, andere Maßstäbe zu finden als durch ein Losverfahren zu entscheiden. Das sei die letzte Möglichkeit, wenn beide Betreiber gleichermaßen zuverlässig seien.