Stephen Paddock galt als unauffällig und wohlhabend. Bildrechte: dpa

Paddock hatte am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas, Nevada, 59 Besucher eines Country-Konzerts erschossen und 527 weitere verletzt. Die Bluttat gilt als das schlimmste Massaker in der jüngeren US-Geschichte. Laut der Rekonstruktion durchbrach der 64-jährige Rentner gegen 22 Uhr mit einem Hammer oder ähnlichem die Scheibe seines Zimmers im 32. Stock des Hotels "Mandalay Bay". Anschließend schoss er mit automatischen Waffen auf tausende völlig wehrlose Konzertbesucher.



Beamte einer Sondereinheit drangen nach minutenlangem Kugelhagel in das Hotelzimmer ein. Den Angaben zufolge schoss Paddock durch die Zimmertür auf die Polizisten. Als die sich den Weg ins Zimmer freigesprengt hatten, war der Schütze tot. Nach Lage der Dinge hatte er sich selbst erschossen. Ermittler stellten in dem Zimmer 16 Schusswaffen sicher.