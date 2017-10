Nach verheerenden Waldbränden Portugal ruft dreitägige Staatstrauer aus

Hauptinhalt

Durch Dürren ist die Waldbrandgefahr in Südeuropa dieses Jahr extrem hoch. Immer wieder kommt es zu verheerenden Flächenbränden, oft ausgelöst von Brandstiftern. In den letzten Tagen sind mindestens 40 Menschen bei Waldbränden in Portugal und Spanien ums Leben gekommen. Portugal hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, um der Todesopfer zu Gedenken.