Die Statistik zeigt aber auch eine große Spanne innerhalb Deutschlands: In Ostdeutschland lagen die Stundenlöhne unter 17 Euro, während sie in Hessen fast 23 Euro erreichten. Deutschland hat zudem die zweithöchsten Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen. Jeder Fünfte kann es sich nicht leisten, im Jahr eine Woche in Urlaub zu fahren.

Für Lebensmittel zahlt ein deutscher Haushalt im Schnitt 332 Euro pro Monat. Das sind zwar 50 Euro mehr als noch 2003. Doch gemessen an allen Konsumausgaben leben die Bundesbürger bei Nahrungsmitteln weiter günstiger als die meisten anderen Europäer. Demnach geben Bürger in Deutschland von zehn Euro nur einen Euro für Essen und Trinken aus. In Frankreich sind es 33 Cent mehr, Italiener zahlen sogar 1,43 Euro. Die Rumänen legen sogar fast jeden dritten Euro ihrer Konsumausgaben für Lebensmittel hin.

Deutsche zahlen vergleichsweise viel Miete. Bildrechte: IMAGO

Seit Jahren steigen in Städten und Ballungsräumen die Mieten. Doch weil gleichzeitig die Einkommen zulegen, ist Wohnen relativ gesehen nicht unbedingt teurer - jedenfalls im bundesweiten Durchschnitt. Etwa 860 Euro pro Monat gibt ein Haushalt für die Miete oder Wohneigentum aus, jeweils inklusive Nebenkosten. Das sind knapp ein Viertel der Konsumausgaben - und damit EU-Durchschnitt.



Allerdings zeigt der Detailblick: Noch immer lebt bundesweit jeder Sechste in einem Haushalt, der mehr als 40 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss - und damit als überbelastet gilt. Das ist viel im EU-Vergleich, was auch daran liegt, dass nirgendwo in der EU so viele Menschen zur Miete leben wie in Deutschland. Fast die Hälfte der Menschen zahlt Miete. Im EU-Durchschnitt sind es knapp ein Drittel, in Rumänien nur vier Prozent.