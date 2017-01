Max Roser ist Optimist. Auf seinem Statistikportal "Our World in Data" (Unsere Welt in Daten) reihen sich bunte Weltkarten an Kurvendiagramme. Und ganz egal ob Kindersterblichkeit oder Bildung: Im Großen und Ganzen wird die Welt besser und eben nicht schlechter. Das ist die Botschaft des deutschen Wissenschaftlers, der seit einigen Jahren an der renommierten Universität Oxford arbeitet.

Dort stellte Roser bei einem Vortrag einige der Daten vor. Er zeigte zum Beispiel, wie sich der Gesundheitszustand der Menschen über die Generationen verbessert hat. "Das Durchschnittniveau um 1800 war sehr niedrig. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, dann sehen wir: Viele Länder haben Lebenserwartungen von mehr als 70 oder 60 Jahren."

Lebenserwartung verdoppelt

In den allermeisten Ländern habe sich die Lebenserwartung in den vergangenen 200 Jahren verdoppelt. Eine von vielen Belegen für eine Welt, die sich zum Besseren wandelt. Und doch nehmen es die Menschen anders wahr. Warum das so ist, erklärt Norbert Bolz, Kommunikationswissenschaftler an der TU Berlin:

Wir filtern ja unsere Urteile alle durch unsere Gefühle. Und die gefühlte Welt und die faktische Welt, das ist natürlich nicht dasselbe. Norbert Bolz, Kommunikationswissenschaftler

Wir gewöhnen uns einfach sehr schnell an das, was wir erreicht haben. Und alles was neu ist, werde dann immer genau daran gemessen. "Es geht uns immer besser. Aber dieses Uns-Besser-Gehen empfinden wir als normal oder als Standard. Und jede kleine Einschränkung des Wachstums wird dann als Verlust erfahren", erklärt Bolz.

Wohlstand hat zugenommen

Gleichzeitig weist Bolz auf einen Widerspruch hin. Zwar hat in der westlichen Welt der Wohlstand zugenommen. Aber eben auch die wirtschaftliche Unsicherheit: "Nehmen Sie einen ganz normalen Menschen, der einen Job hat. Er verdient in der Regel mehr denn je. Es geht ihm ökonomisch besser denn je. Aber der Job ist auch unsicherer denn je. Es lässt sich sehr schwer sagen, wie die Situation in zehn oder 20 Jahren aussieht. Und diese Unsicherheit in der modernen Welt, die formt eben unser Urteil."

Schlechte Nachrichten werden stärker wahrgenommen

Was unser Urteil über die Welt ebenfalls lenkt: Anders als Schockmeldungen oder Katastrophen haben gute Nachrichten keinen großen Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen. Deswegen würden sich die Menschen eher für schlechte als für gute Nachrichten interessieren. "Das Interesse an Normalität geht gegen Null", sagt Bolz. "Wir sind sofort aufmerksam, wenn es um eine Katastrophe geht – wie jetzt jüngst in Istanbul. Aber wenn man uns sagt: 'Die Wirtschaft entwickelt sich weiter stetig, der Wohlstand bleibt auch in den nächsten Jahren erhalten.' Dann sind das langweilige Nachrichten. Man könnte auch sagen. Gar keine Nachrichten."

Und doch scheint das für das Onlineportal aus Oxford nicht zu gelten: Max Rosers Seite soll pro Monat rund eine Million Zugriffe haben. Beim Kurznachrichtendienst Twitter folgen dem Wissenschaftler mit dem Profilnamen @MaxCRoser 80.000 Nutzer.