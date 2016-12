Der Status-Quo-Musiker Rick Parfitt ist tot. Der Gitarrist starb im Alter von 68 Jahren. Das teilte der Manager der britischen Band am Samstag auf der Facebook-Seite der Gruppe mit. Demnach starb Parfitt in einem Krankenhaus in Spanien an den Folgen einer Infektion. Der Musiker war den Angaben zufolge bereits am Donnerstag in die Klinik in Marbella eingeliefert worden, weil es Komplikationen nach einer Schulter-Operation gegeben habe.

Seit 1967 bei Status Quo

Geboren am 12. Oktober 1948 wuchs Parfitt in einer Kleinstadt südlich von London auf. Inspiriert vom "King of Skiffle" Lonnie Donegan lernte er mit elf Jahren Gitarre spielen. 1967 stieg Parfitt bei Status Quo ein. Nach den ersten psychedelischen Ausflügen wie "Pictures Of Matchstick Men2 schaffte die Band Anfang der 70er-Jahre den Durchbruch mit einer Reihe von eher ungeschliffenen, rockigen Hits wie "Paper Plane" oder "Caroline".



Danach wichen Status Quo nur selten von ihrem Erfolgsrezept - eingängige Melodien, drei Akkorde – ab und verkauften damit über 120 Millionen Platten. 1985 spielten sie "Rocking All Over The World" zum Auftakt von Bob Geldofs "Live Aid" und brachten im Londoner Wembley-Stadion 100.000 Menschen zum Toben.

Drei Ehen, vier Herzinfarkte