Letzter Gruß aus Polen Steinmetze ärgern sich über Konkurrenz aus Osteuropa

Hauptinhalt

Bestattungen sind eine teure Sache. Für eine Beisetzung können einige tausend Euro zusammenkommen. Da viele Menschen nur wenig vererben, suchen Angehörige oft nach günstigeren Lösungen. Und die gibt es auch für Grabsteine. Im Internet werben mehrere Firmen für Grabsteine aus Polen. Die Kosten: Angeblich nur halb so hoch wie in Deutschland. Doch darf man die einfach so auf deutsche Friedhöfe stellen? Und was sagen Steinmetze dazu?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL