Kriminalität Kriminologen nehmen Frauen als Täterinnen ins Visier

Carsten Schumann war Polizist und ermittelte im Bereich Wirtschaftskriminalität. Nach seinem spannendsten Fall gefragt, erzählt er die Geschichte einer mehrfachen Betrügerin. Sie sei vom äußeren Erscheinungsbild eine ganz einfache, bürgerliche Frau. Sie sei mit Gummistiefeln und Schürze herum gelaufen. Sie habe eine Geschichte erzählt, die in sich schlüssig und glaubhaft gewesen sei und jeder, der in ihre Fänge geriet, habe geschlussfolgert, dass es wahr sei müsse, weil sie nicht imstande sei, sich das einfallen zu lassen.

Wenige Täterinnen in der Wirtschaftskriminalität

Mehrere Menschen gingen der Betrügerin so auf den Leim und die Dame erbeutete etwa 20.000 Euro. Dann wurde sie aber von Carsten Schumann überführt als er noch Polizist war. Heute ist er das gewissermaßen nur noch theoretisch, als promovierter Kriminalist an der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Der Fall der Betrügerin ist aber auch theoretisch interessant, weil Frauen im Bereich Wirtschaftskriminalität eher untypisch sind.

"Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass Frauen auch in heutiger Zeit nicht die Zugänge zu Stellungen in der Wirtschaft haben, um bestimmte Formen der Wirtschaftskriminalität begehen zu können," erklärt Schumann. Gelegenheit macht also Diebe.

Frauen sind in anderen Bereichen kriminell

Allerdings ist es insgesamt so, dass Frauen laut polizeilicher Kriminalstatistik nur bei etwa einem Drittel der Straftaten als Täterinnen geführt werden. Soweit das Hellfeld, also das, was amtlich ist. Im Dunkelfeld, dem Reich der unentdeckten Verbrechen und unbekannten Tätern und Täterinnen, das auch Forschungsfeld der Kriminologie ist, sieht es ein bisschen anders aus.

Die Untersuchen zeigen regelmäßig, dass die Frau häufiger kriminell ist, als es die Statistiken ausweisen. Die allgemeine Annahme, die Frau sei so viel weniger kriminell als der Mann, ist damit nicht haltbar. Carsten Schumann, Kriminologe

Drei von vier Gewaltstraftaten hinter geschlossenen Türen

Frauen verüben häufiger Ladendiebstähle. Bildrechte: Colourbox.de Das habe mehrere Gründe: Frauen begehen andere Delikte als Männer, Ladendiebstahl zum Beispiel.



Ein Deliktbereich, in dem der Frauenanteil auch in der polizeilichen Kriminalstatistik schon vergleichsweise hoch liegt, aber eben auch ein Bereich in dem gerade mal einer von hundert Fällen aufgeklärt wird.



Ein andere Tatort, der ein stückweit im Dunkeln liegt, ist die Pflege. Ein Gebiet, auf dem hauptsächlich Frauen arbeiten, was die die Wahrscheinlichkeit einer Täterin erhöht.

Wo der Tod der zu Pflegenden wahrscheinlich sei, würden die Leichenschauen nicht grundsätzlich qualitativ hochwertig durchgeführt, so dass die Tötungsdelikte häufig nicht erkannt würden und es auch keine kriminalpolizeilichen Ermittlungen dazu gebe, erläutert Schumann. Es gebe in dem Bereich ausreichend Untersuchungen durch nachträgliche Leichenschauen, die das bestätigen würden.

Bei häuslicher Gewalt werden Täterinnen selten angezeigt

Noch tiefer im Dunkeln liegt der Tatort Familie. Hier bestünden hohe Abhängigkeiten wirtschaftlicher und emotionaler Art, sagt Kriminalist Carsten Schuhmann. Die Frage sei, wer die Strafanzeige erstatten solle, damit das statistisch erfasst werden könne. Man wisse, dass drei von vier Gewaltstraftaten hinter geschlossener Tür stattfinden.

Gewalt ist generell eher Männersache. Auch bei Fällen von häuslicher Gewalt, die zur Anzeige gebracht werden, überwiegen mit durchschnittlich 80 Prozent die männlichen Täter. Frauen sind meistens Opfer. Die Dunkelfeldforschung wirft dieses Rollenbild zwar nicht komplett über den Haufen, ist aber dennoch erhellend.

Eine Frau, die häusliche Gewalt verübt, wird durch ihre Opfer noch weniger angezeigt, als der Mann. Carsten Schumann, Kriminologe

Somit will sich die Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt auch diesem Feld verstärkt widmen. Eigene Untersuchungsergebnisse gibt es noch nicht. Eine erste Bilanz zog die Berliner Polizei mit einer Studie aus dem Jahr 2012. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil von Frauen an häuslicher Gewalt zehn Prozent höher liegt, als ihr Anteil an den registrierten Gewaltstraftaten insgesamt.