Straßenverkehrsordnung Wie schnell dürfen Straßenbahnen wirklich fahren?

Eine der 30-Zonen führt vorbei am Erfurter Hauptfriedhof. In Richtung Innenstadt müssen Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit drosseln. Ein kurzer Test mit dem eigenen PKW zeigt: Während wir exakt 30 Kilometer pro Stunde fahren, überholt uns deutlich schneller die Tram der Linie 4.

"Die Straßenbahn muss sich hier in diesem Bereich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten", sagt Michael Nitschke, der zuständige Betriebsleiter der Erfurter Straßenbahn. Hier sei es technisch möglich, mit größeren Geschwindigkeiten zu fahren. Das seien in Erfurt 60 Kilometer pro Stunde. "Und das dient natürlich dazu, dass man mit attraktiven Fahrzeiten für eine entsprechende Nachfrage von Fahrgästen sorgt."

Auf eigener Trasse

Voraussetzung für eine höhere Geschwindigkeit der Straßenbahn ist eine eigene Trasse unabhängig vom Straßenverkehr. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold Also freie Fahrt für die Tram? Nur bedingt, denn natürlich gelten auch für die Straßenbahnen, selbst jenseits der Straßenverkehrsordnung (StVO), klare Regeln. Voraussetzung für die höheren Geschwindigkeiten: Die Bahn bewegt sich auf einer eigenen Trasse, räumlich getrennt, also unabhängig vom Straßenverkehr. Auf der Strecke am Hauptfriedhof ist das der Fall. Allerdings hat die 30-Zone hier auch einen Zweck: Sie soll die Anwohner vor Lärm schützen. Diese Grenzwerte gelten natürlich auch für die Straßenbahn, so Nitschke, deshalb habe man extra das Gleisbett begrünt, zusätzlich Hecken und Bäume gepflanzt.



"Die gewählte Oberbauart hier, mit Querschwellengleis, das mit Gleisrasen eingedeckt worden ist, hat also schon den Sinn, dass die Straßenbahn hier schon leiser ist als der restliche Verkehr", so Nitschke. Deshalb sei hier aus Lärmschutzgründen die Beschränkung auf 30 km/h nicht notwendig.

"Straßenbündig": Die StVO gilt für alle

Ebenfalls nicht an die StVO halten müssen sich Straßenbahnen auf sogenannten besonderen Strecken. Die Gleise sind hier mindestens durch Bordsteine vom restlichen Verkehr getrennt. Teilen sich Kfz und Tram eine Strecke, spricht man von straßenbündig. Dann gilt automatisch die StVO – und zwar für alle.

Allgemeine Vorgaben kommen übrigens von der Technischen Aufsichtsbehörde, angesiedelt beim Verkehrsministerium. Doch die Details, bestätigt Edward Jendretzki vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), obliegen am Ende dem Betriebsleiter: "Die Aufsichtsbehörde legt für einen Streckenabschnitt die Höchstgeschwindigkeit fest", so Jendretzki. "Die Besonderheiten, dafür ist wieder der Betriebsleiter zuständig: Wie fahre ich in Fußgängerzonen, an Haltestellen vorbei, wie ist das trassiert, welche Schulen werden berührt?"

Noch keine Straßenbahn geblitzt

In der Erfurter Fußgängerzone zum Beispiel, wo die Gleise direkt durch die Einkaufsmeile verlaufen, darf die Tram nur maximal 20 Kilometer pro Stunde fahren. Doch wird das auch überwacht? Ja, sagt Peter Neuhäuser vom Erfurter Ordnungsamt.

Wir kontrollieren in Erfurt die Straßenbahnen dort, wo sie straßenbündig mit dem Verkehr unterwegs sind. Dort gilt die Straßenverkehrsordnung. Aber in den fünf Jahren, in denen wir den fließenden Verkehr überwachen, haben wir noch nicht eine Straßenbahn geblitzt. Im Gegensatz zu - letztes Jahr zum Beispiel - 112.000 Kraftfahrern, die zu schnell unterwegs waren. Peter Neuhäuser, Ordnungsamt Erfurt

Die Erfurter Straßenbahnen halten sich also an die Vorschriften – selbst, wenn sie mit mehr als 30 oder sogar 50 Kilometern pro Stunde unterwegs sind.