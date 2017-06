Studie Sozialer Status wirkt sich auf Lebenserwartung aus

Der Trend ist ungebrochen: Die Lebenserwartung in Deutschland steigt. 81 Jahre werden die Menschen zwischen Flensburg und dem Bodensee mittlerweile im Durchschnitt alt. Pro Jahrzehnt steigt damit die Lebenserwartung um zwei bis drei Jahre.

Die Studie "Hohes Alter, aber nicht für Alle" des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung kommt jetzt zu diesem Ergebnis: Die individuelle Lebenserwartung hängt stark vom sozialen Status eines Menschen und von seinem Bildungsgrad ab. Ein niedriger Sozialstatus sei oft mit harten Arbeitsbedingungen, einer unsicheren Erwerbssituation und mit schwierigen Familien- und Lebensumständen verknüpft, sagt Sabine Sütterlin, die Leiterin der Studie. Das verursache Stress. An sich sei Stress eine Schutzfunktion des Körpers. Aber Dauerstress mache langfristig krank und führe dazu, dass Krankheiten in diesen Bevölkerungsgruppen häufiger vorkämen.

In Deutschland seien die regionalen und sozialen Unterschieden ziemlich groß, sagt Sütterlin mit Verweis auf eine Studie aus dem Jahr 2012. Demnach ist in der strukturschwachen Region Pirmasens (Rheinland-Pfalz) die Lebenserwartung eines Mannes rund acht Jahre geringer als im gutsituierten Landkreis Starnberg (Oberbayern). Besonders auffallend ist der Unterschied bei der Lebenserwartung in den USA. Dort beträgt die Differenz zwischen dem Bezirk ("county") mit der höchsten und dem mit der niedrigsten Lebenserwartung rund 20 Jahre.