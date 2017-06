Das Weißbrot in der Studie stammte aus industrieller Produktion, das Vollkornbrot aus einem Handwerksbetrieb. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Ende zeigten die Messergebnisse keine größeren Unterschiede: Manche Leute reagierten demnach stärker auf Weißbrot, andere stärker auf Vollkornbrot. Mehr noch: Die Wissenschaftler konnten anhand der Bakterien in Stuhlproben angeblich sogar vorhersagen, welche Brotsorte die Blutwerte welcher Teilnehmer stärker beeinflusst. Lars Selig hat allerdings an der Studie einiges auszusetzen: "In dieser Studie ist zu kritisieren, dass es nur eine Teilnehmerzahl von 20 Personen gibt, die so gar keinen Aufschluss auf die Allgemeinheit geben kann. Es ist nicht zu erwarten, dass da Veränderungen in den aufgezeigten Parametern bestehen. Auch, weil in dieser Studie nicht berücksichtigt wurde, was sonst gegessen wurde", erklärt der Experte vom Leipziger Uniklinikum.