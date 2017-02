Studie von Dating-Portal Wie man wählt, so liebt man?

Anna Kuchenbecker, Sprecherin von Elitepartner, beteuert: "Die politische Einstellung eines Menschen hat natürlich total viel mit seinen Werten und seiner allgemeinen Lebenshaltung zu tun." Die Wertehaltung, die jeder Mensch habe, spiele in allen Lebensbereichen eine Rolle. "Natürlich auch bei dem zentralen Lebensthema Liebe und Partnerschaft", sagt Kuchenbecker.

Die Untersuchung basiert auf Dutzenden Fragen, die Elitepartner in einer Online-Umfrage an 6.500 Menschen gestellt hat: Ob sie heiraten und Kinder wollen, wo sie überall schon Sex hatten oder ob sie zu einer Paartherapie gehen würden - und: Was ihre Lieblingspartei ist.