In der Mensa des Europa-College drängen sich um die Mittagszeit die meisten der 340 Studenten. Dass sie gemeinsam essen, ist gewollt. Wer seinen Master in Wirtschaft, Recht, internationale Beziehungen oder Politikwissenschaft macht - immer mit dem Schwerpunkt Europa - soll die Gemeinschaft auch leben. Das gehört zur Tradition der Hochschule.

Und das merkt man auch am Mittagsmenü. "Jetzt ist die EU-Plus-Woche dran", sagt Studentin Carolin Langner. Eher kleinere Länder wie Mazedonien, Albanien würden da thematisiert. "Es ist schön, zu erfahren, was man dort isst, wie die Kulturen sind." Carolin Langner hat Hühnchen und Reis auf ihrem Teller. In der Mensa hängen die Fahnen der genannten Länder - auch die von Bulgarien, Serbien, Rumänien und Russland. Nur wenige Studenten kommen aus diesen Ländern. Insgesamt sind 50 Nationen im belgischen Brügge vertreten.

Rektor des Europa-College ist Jörg Monar, ein Deutscher. Er hat schon Anfang der 90er Jahre an der Hochschule gelehrt.

Was mich angezogen hat, ist insbesondere die Vorbereitung der Studierenden auf verantwortliche Positionen im Bereich der Zusammenarbeit und Integration in Europa. Jörg Monar, Rektor des Europa-College Brügge

Das Europa-College habe diese Tradition seit 1949. Beim ersten privat initiierten Europa-Kongress in Den Haag 1948 unter der Schirmherrschaft von Winston Churchill wurde nicht nur die Initialzündung für den Europarat gegeben, sondern auch für das College of Europe. Ein Ort, an dem Studenten aus Europa gemeinsam studieren sollten.

Elite-Universität?

Jörg Monar, Rektor des College of Europe in Brügge. Bildrechte: dpa Ist daraus eine Elite-Uni für EU-Karrieren geworden? Rektor Monar widerspricht energisch. Wer nach Brügge will, habe in der Regel schon ein abgeschlossenes Studium. Durch Stipendien für 70 Prozent der Studierenden werde der Kreis der Interessenten offen gehalten. Und entscheidend seien nicht die privilegierte Familie oder der Studienweg, sondern die Motivation. Monar stellt klar: "Wir fragen, warum sie hier studieren wollen, was ihre Ambitionen für ihr Leben sind."



Natürlich bräuchte es Vordenker, die strategische Perspektiven erschließen: Aber, so Monar, noch mehr würden Führungspersönlichkeiten gebraucht, "die sich der praktischen Probleme bewusst sind und der Tatsache, dass Europa einen erheblichen Teil der Bürger verloren hat", sagt der Rektor der Hochschule.

Abgehobenheit nicht verstärken

Die europäischen Verantwortungsträger von morgen müssten die Probleme an der Basis kennen und erklären können, was Europa leisten kann - um die gefühlte Abgehobenheit nicht noch zu verstärken.

Eine Diskussion, die in Brügge angesichts von Brexit und EU-Reformstreit täglich geführt wird. Studentin Carolin sagt: "Ja zu Europa. Aber was für ein Europa, wie kann man es erfolgreicher gestalten?" Ihr Kommilitone Kilian Dick ergänzt: "Wenn Großbritannien jetzt aus der EU raus ist und die Infrastruktur besteht, aber die Institutionen werden gekappt, wer entscheidet dann, wie es weitergeht?" Es müsse alternative Formen der Zusammenarbeit geben, Europa könne nicht so weiter machen.

Flüchtlingsproblematik immer mitgedacht

Ist ein Essen mit Europa-Bezug: Das Wiener Schnitzel. Bildrechte: dpa Der Dresdner Kilian Dick hat Politikwissenschaften studiert und sich schon da für Europa interessiert. Aber eigentlich begann es früher, als er in Frankreich ein freiwilliges soziales Jahr machte, mit Obdachlosen arbeitete und viele Menschen aus Afrika traf, die in Europa ihr Glück suchten. Die Flüchtlingsproblematik habe er künftig immer mitgedacht.



Aber dazu müsse man sich für andere interessieren und die Welt kennenlernen wollen, meint er und ergänzt: "Wer entscheidet sich denn für ein freiwilliges Auslandsjahr, wer macht Erasmus - das sind die Leute mit Abitur, mit guter Bildung." Das müsse ausgeweitet werden.

Leute, die in Mittelschulen gehen, müssen die Möglichkeit bekommen, mal im Ausland in die Schule zu gehen. Die Leute müssen Europa fühlen. Kilian Dick, Student am College of Europe in Brügge

Seinen Post-Master mit dieser Europa-Spezialisierung konnte Kilian nur in Brügge machen. Für zwei Drittel der 24.000 Euro Studiengebühren für zehn Monate bekam er ein Stipendium vom Bundesbildungsministerium und der Europäischen Bewegung.

Anforderungen sind hart

Das Auswahlverfahren war streng und die Anforderungen in Brügge sind es bis zum Schluss, weiß Kilian. Zum Beispiel, "dass wir vier Paper abzugeben haben im April, dann Anfang Mai die Masterarbeit abgeben müssen und gleichzeitig noch vier Präsentationen halten müssen." Hier würden keine Noten verteilt von AAA oder 1. Das werde hart bewertet.

Beim Studium in Dresden habe er für Arbeiten deutlich mehr Zeit gehabt. Brügge zwinge zu Effizienz, Perfektionisten hätten es schwer.

Job in Brüssel gesucht

Für Carolin Langner und Killian Dick laufen neben dem Stress der letzten Studienmonate die Bewerbungen. Sie wollen am liebsten nach Brüssel. Für die begehrten Jobs in den EU-Institutionen müssen auch die Absolventen des Europa-College die schweren Aufnahmeverfahren bestehen.

Öffentlicher oder privater Arbeitgeber

Kilian, der neben der EU-Außenpolitik auch Interesse an Energie- und Umweltpolitik hat, kann sich einen öffentlichen, aber auch einen privaten Arbeitgeber vorstellen. Er sagt: "Das heißt, sowohl Ministerien als auch Privatunternehmen in Brüssel, die böse Lobby ..." In seiner Heimatstadt Dresden gibt es für einen mit seiner Qualifikation keinen Job.