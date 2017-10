Der Sturm hat einen Baum auf diesen U-Bahnhof in Berlin geweht.

Der Sturm hat einen Baum auf diesen U-Bahnhof in Berlin geweht. Bildrechte: dpa

Lage in Mitteldeutschland Nach Sturmtief "Xavier": Das müssen Reisende jetzt wissen

Sturmtief "Xavier" hat in der Nacht vor allem in Nord- und Ostdeutschland gewütet. Sieben Menschen starben, der Zugverkehr ist teilweise immer noch unterbrochen. Was Reisende jetzt wissen müssen.