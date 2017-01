Das Sturmtief "Egon" ist in Deutschland angekommen und hat am Freitagmorgen auch Mitteldeutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst kündigte starke Gewitter (Stufe 2 von 4) und heftigen Schneefall (Stufe 3 von 4) für Sachsen-Anhalt und Thüringen an. Dort sei Vorsicht geboten, weil Glatteis drohe, Bäume entwurzeln und Schäden an Dächern entstehen könnten. Wenn möglich, sollten Autofahrten vermieden werden. In den Bergen seien orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde zu erwarten.

In Thüringen hat "Egon" schon für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Im gesamten Freistaat seien zahlreiche Bäume entwurzelt und auf Fahrbahnen gestürzt, teilte die Polizei mit. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Orkangefahr im Bergland

MDR-Meteorologe Thomas Globig warnte bereits am Donnerstag, dass es zu schweren Sturmböen und starken Schneefällen kommen kann. Die Unwetterlage würde über den Harz und Sachsen-Anhalt hinwegziehen. In der Altmark und im mitteldeutschen Bergland müsse mit stärkeren Schneefällen gerechnet werden. Vor allem in Thüringen und Sachsen seien Sturmböen von etwa 100 Kilometer pro Stunde möglich. Im Bergland bestehe akute Orkangefahr mit teils meterhohen Schneeverwehungen.

Stromausfälle im Saarland und Frankreich

Das Saarland hat bereits am frühen Freitagmorgen erste Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle gemeldet. "Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Bäume seien auf Straßen und Leitungen gestürzt. Größere Unfälle habe es aber zunächst nicht gegeben. In Rheinland-Pfalz wurden bereits Wind-Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern pro Stunde gemessen.