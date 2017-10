Über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht am Wochenende ein Sturmtief hinweg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es vor allem am Sonntagmorgen ungemütlich werden. Dann seien orkanartige Böen von bis zu 115 Kilometern pro Stunde möglich. Teilweise kann es laut DWD auch zu Orkanböen kommen. Zudem muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Im oberen Bergland ist sogar Schnee möglich.

In Sachsen-Anhalt wurden aufgrund der Wettervorhersage bereits mehrere Veranstaltungen am Sonntag abgesagt. So fällt unter anderem das Halloween-Open-Air im Magdeburger Elbauenpark aus. Die Veranstalter erklärten, da das Fest ausschließlich im Freien stattfinde, habe man sich aus Sicherheitsgründen für die Absage entschieden.



Auch das für Sonntag geplante Kulturfest am Ringheiligtum Pömmelte-Zackmünde im Salzlandkreis findet nicht statt. Der Betreiber des Ringheiligtums erklärte, durch die Lage auf freiem Gelände könne man die Verletzungsgefahr nicht abschätzen. Der vorhandene Wetterschutz sei nicht sturmsicher.