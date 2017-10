Vielerorts in Mitteldeutschland sind bereits Bäume umgestürzt und behindern den Verkehr. Auch heruntergerissene Dachziegeln und umgestürzte Verkehrszeichen sorgen für Probleme. Allein in der Altmark und im Harz mussten die Feuerwehren am Sonntagmorgen bereits 50 Mal ausrücken. Aus dem Harz werden zudem Stromausfälle gemeldet. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben den Regionalverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingestellt. Auf Nachfrage von MDR AKTUELL hieß es, die Züge sollten den nächsten Bahnhof anfahren und dort warten, bis sich der Sturm gelegt habe.

Neben Mitteldeutschland ist vor allem der Norden stark betroffen. In Hamburg fielen Bäume auf parkende Autos. In Hamburg, Schleswig-Holstein und im Raum Berlin sind mehrere Zugstrecken wegen umgestürzter Bäume blockiert. Am Flughafen Berlin-Tegel wurde der Flugbetrieb ausgesetzt. Die Feuerwehr in Berlin rief den Ausnahmezustand aus. Sie hat nach eigenen Angaben allein in der Zeit von 4:00 bis 7:00 rund 100 wetterbedingte Einsätze gehabt.