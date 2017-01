Sie sind klein, rosa und noch ziemlich niedlich: Doch schon droht den männlichen Ferkeln ein blutiger Schnitt. Die Kastration der Tiere sei seit Jahren gang und gäbe, erzählt der emeritierte Professor der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Vorsitzende der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, Thomas Blaha: "Männlichen Ferkeln wurden sehr früh nach der Geburt die Hoden entfernt, chirurgisch und ohne Betäubung. Man ging davon aus, dass das die Ferkelchen nicht so schlimm empfinden. Nach kurzer Zeit hopsen sie auch wieder ganz friedlich herum. Das haben wir aus einem Grund getan: Weil heranwachsende männliche Schweine, wenn sie in die Pubertät kommen, einen Geruch im Fleisch entwickeln."

Tiermediziner Thomas Blaha Bildrechte: dpa

Alle diese Methoden haben Vor- und Nachteile. In großen Betrieben ist eine Betäubung aufwändig und teuer. Doch auch ein Verzicht auf die Kastration stelle die Halter vor Herausforderungen, meint Blaha. So müssten die Jung-Eber getrennt von den Säuen gehalten und intensiv beobachtet werden. Denn das große Problem sei, sagt Veterinär Thomas Blaha: "Dass die männlichen Tiere, wenn sie in die Pubertät kommen, dasselbe machen wie Jungen auf dem Schulhof: Sie werden rüpelig und fangen ausgeprägte Rangkämpfe an. Das wollen wir eigentlich nicht, weil die Tiere dadurch Schmerzen erleiden und Schäden davontragen können."