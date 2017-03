Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der Terror-Miliz Al Nusra festnehmen lassen. Wie die Behörde mitteilte, wurden die beiden Syrer in Düsseldorf beziehungsweise im hessischen Regierungsbezirk Gießen gefasst. Einem der 26 und 35 Jahre alten Männer würden zudem Kriegsverbrechen vorgeworfen. Er soll im März 2013 mit seiner Kampfeinheit 36 Mitarbeiter der syrischen Regierung getötet haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass beide in ihrer Heimat einer Kampfeinheit der Terrormiliz Al-Nusra-Front angehörten, die inzwischen Fatah-al-Scham-Front heißt. Sie sollen unter anderem an der Einnahme eines Waffendepots bei Mahin beteiligt gewesen sein. Das Kriegsverbrechen, welches dem 35-Jährigen zur Last gelegt wird, ereignete sich den Angaben zufolge im März 2013.