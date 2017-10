Es ist noch gar nicht lange her, dass die Uni Halle selbst mit dem Thema konfrontiert wurde. Ein Dozent hatte Studentinnen belästigt. Doch aus diesem Fall hat man gelernt. Die Uni hat jetzt eine spezialisierte Beschwerdestelle eingerichtet, spricht offensiv über Belästigungen mit Studenten bis hin zu Professoren. Und sie ist deshalb bewusst Gastgeber einer Tagung zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Im Publikum sitzt eine betroffene Studentin: "Also, ich hab es persönlich erlebt, dass der Lehrbeauftragte mich zu körperlichen Handlungen nötigen wollte, damit ich eine gute Note erhalte. Er hat es auch sehr hart und cholerisch sanktioniert, als ich das abgelehnt habe. Für uns als Betroffene, die noch studieren und die in diesem Abhängigkeitsverhältnis sind, ist so etwas sehr schlecht. Man muss ein Jahr länger studieren, nur weil man die Beine nicht breit machen wollte."

Uni gibt besseren Schutzrahmen

Studierende sind unzureichend geschützt. Anders als für Arbeitnehmer gilt für sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht. Statt auf eine Gesetzesänderung zu warten, habe die Uni ihren eigenen Schutzrahmen ausgeweitet, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Verena Stange. Wie viele in ihrem Haus aber tatsächlich von sexueller Belästigung betroffen seien, könne sie nicht sagen. Denn viele schwiegen. Stange sagt: "Es gibt eine EU-weite Studie, die besagt, dass jede zweite Studentin während ihres Studiums sexuelle Belästigung erlebt hat. Das ist nicht immer automatisch im universitären Kontext. Das hat auch damit zu tun, dass die Gruppe von jungen Frauen zwischen 18 und 25 stärker gefährdet ist."

Offen reden und Courage zeigen

Sachsen-Anhalts Ministerin für Justiz und Gleichstellung, Anne-Marie Keding Bildrechte: Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt Auch am Arbeitsplatz erlebt jede dritte Frau anzügliche Witze oder Blicke, aufdringliche E-Mails, unerwünschte Berührungen bis hin zu Vergewaltigungen. Auch Männer sind betroffen, allerdings in weitaus geringerem Umfang. Die Ministerin für Justiz und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, Anne-Marie Keding, ist froh über das große Interesse, das das Thema derzeit hat. "Ich glaube, Aufmerksamkeit ist da ganz wichtig, dass man sagt: 'Stopp, das ist ein Übergriff.' Und auch, dass man immer wieder redet über den Respekt vor der Würde des anderen Menschen. Dass auch diejenigen, die es nur hören, und selbst nicht Adressat sind, sagen: 'Stopp, so geht das nicht.'"

Doch genau das passiere oft nicht. Stattdessen hieße es regelmäßig: 'Jetzt hab dich doch nicht so', kritisiert die Vorsitzende des Landesfrauenrates Eva von Angern. "Das ist es, was ich meine. Dass es nicht mal als Kavaliersdelikt anerkannt ist, sondern akzeptiert in unserer Gesellschaft. Das macht es für die Opfer schwer, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, weil sie das Gefühl haben, dass sie in einer Ecke stehen."

Von der Situation überrumpelt

Hinzu kommt, dass Frauen, die belästigt werden, sich oft nicht einmal wehren könnten, sagt Psychologin Dr. Charlotte Diehl, die seit vielen Jahren zum Thema forscht. "Wenn man Frauen so befragt, was sie denken, wie sie sich verhalten würden, da erwarten viele, dass sie den Täter konfrontieren können oder sich beschweren würden, die Situation verlassen oder so. Das ist in der echten Situation aber gar nicht möglich. Einfach dadurch, dass man sich in einer schwachen Position erlebt und nicht wirklich darauf vorbereitet ist."

Viele Frauen hätten Angst, und die lähmt. Oftmals wird sexuelle Belästigung auch als harmloser Flirt herunter gespielt. Doch die Untersuchungen von Psychologin Charlotte Diehl zeigen eindeutig, dass es in den allermeisten Fällen um männliche Macht geht, Frauen in ihre Grenzen zu weisen.