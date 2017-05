In den Todeszonen ist der Sauerstoff extrem knapp. Nur ein paar Bakterien kommen damit zurecht.

In den Todeszonen ist der Sauerstoff extrem knapp. Nur ein paar Bakterien kommen damit zurecht.

In den Todeszonen ist der Sauerstoff extrem knapp. Nur ein paar Bakterien kommen damit zurecht. Bildrechte: dpa

Europäischer Tag des Meeres Viele Todeszonen in der Ostsee

Hauptinhalt

Die Meere schenken uns Nahrung, ein stabiles Klima und produzieren Sauerstoff. Trotzdem bringen wir sie zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. In den Ozeanen schwimmt tonnenweise Müll. Viele Fische sind vom Aussterben bedroht. Die Industrie gräbt im Grund nach Rohstoffen. Der Klimawandel tut sein Übriges. Der Europäische Tag der Meere rückt genau diese Probleme in den Fokus.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL