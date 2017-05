Tag der Pressefreiheit "Nicht zur Tagesordnung übergehen"

Die ARD-Vorsitzende Karola Wille hat zum Tag der Pressefreiheit klare Signale gegen eine schleichende Aushöhlung dieses Grundrechts gefordert. Die MDR-Intendantin sagte bei den Medientagen Mitteldeutschland, "wenn 2017 nach Zahlen von Reporter ohne Grenzen über 200 Journalistinnen und Journalisten weltweit in Haft sitzen, können und dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen".

Die ARD-Vorsitzende und MDR Intendantin Karola Wille. Bildrechte: MDR/Martin Jehnichen Auch in Europa machten Regierungen zunehmend Druck auf die freien Medien, kritisierte Wille. Besondere Sorge bereite ihr aber die Lage in der Türkei. Nirgendwo sonst würden so viele Medienvertreter, aber auch Bürgerjournalisten und Blogger festgehalten.



Zuvor hatte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" die Lage von Journalisten in der Türkei kritisiert. Diese arbeiteten dort in einem Klima ständiger Angst vor Verhaftung und Zensur, sagte Geschäftsführer Christian Mihr im Südwestrundfunk. Mihr würdigte das Engagement der Bundesregierung für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und forderte ein gleiches Engagement aber auch für andere verfolgte Reporter. Auch die Europäische Union setze sich viel zu zögerlich für Pressefreiheit ein.

Yücels Schicksal und das weiterer in der Türkei inhaftierter Medienvertreter war bundesweit Thema von Journalisten, Politikern und Organisationen. "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt sagte dem Bayerischen Rundfunk, "wir werden nicht aufhören, bis Deniz rauskommt". Yücel war bis zu seiner Festnahme im Februar als Korrespondent für die "Welt" tätig. Er wurde unter anderem wegen des Vorwurfs der Terrorunterstützung inhaftiert.

Die UNO warnte vor einer Dämonisierung kritischer Medien. Der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kaye, sagte, zu viele Regierungschefs sähen Journalismus als Feind, Reporter als Schurken, Twitter-Nutzer als Terroristen und Blogger als Gotteslästerer an.



EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte, echte Demokratie könne ohne die Freiheit der Medien nicht existieren. Zugleich verwies er auf weltweite Probleme des Journalismus. Journalisten würden auch in Ländern eingeschüchtert, die in der Regel als demokratisch angesehen würden.

Tatsächlich geraten auch in Deutschland zunehmend Journalisten unter Druck. Wie das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig mitteilte, wurden im vergangenen Jahr mindestens 19 Journalisten tätlich angegriffen.



18 der Übergriffe seien im Umfeld der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegungen, der AfD oder rechtsextremer Gruppen registriert worden. Journalisten müssten nach wie vor mit unvermittelten Angriffen rechnen. Weiterhin würden populistische Einheizer 'Lügenpresse'-Vorwürfe beschworen und fänden breite Resonanz.

Der Deutsche Journalisten-Verband klagte in diesem Zusammenhang Populismus als "modernen Feind der Pressefreiheit im Innern" an. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall sagte, für immer mehr Menschen sei Meinung wichtiger als Information. Damit gerate der Journalismus mitten in der Gesellschaft unter Druck. Auch im Journalismus würden Fehler gemacht, so wie in anderen Berufen auch. Solche Pannen dürften aber nicht zu einem "Generalverdacht" gegen Journalisten führen.