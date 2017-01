Markt für Teekapseln wächst Weniger Geschmack, mehr Müll

Bei den Marketing-Experten von Nestlé klingt es wie ein exotisches Märchen. In der Werbung heißt es: "Die große Aufgusskammer der Kapseln erlaubt es den Blättern, sich vollkommen zu entfalten und ihr Geheimnis ganz zu offenbaren." Das Marketing-Geklapper scheint Früchte zu tragen. Der Absatz von Tee in Plastik- oder Aluminiumkapseln macht zwar einen geringen Anteil am Gesamtmarkt aus, ist aber zuletzt zweistellig gestiegen.

Michael Griess vom Marktforschungsunternehmen Nielsen: "Unsere Zahlen sagen, dass der Teemarkt insgesamt mehr oder minder stagniert, während das bei den Teekapseln mit 13 Prozent deutlich dynamischer ist. Das ganze sieht nach einem nachhaltigen Trend aus. Ob er die Dynamik und Größe der Kaffeekapseln erreicht, kann man noch nicht sagen. Aber der Verbraucher ist bereit, auch im Teebereich Innovationen auszuprobieren und er tut das auch."

Neue Zubereitungsform für Tee nicht geeignet

Dafür nimmt er Preise in Kauf, die bis zu zehn Mal so hoch sind wie für losen Tee. Dabei sagen Tee-Verkoster wie Daniel Mack von TeeGschwender: Geschmacklich könne Tee aus Kapsel keinesfalls mit losem Tee mithalten. "Der Tee in den Kapsel ist ja nicht per se schlecht. Es gibt durchaus Kapseln, in denen sehr guter Tee enthalten ist. Aber die Zubereitungsform ist in Kapseln nur bedingt geeignet. Kaffee kann man mittels Druck sehr gut extrahieren. Das funktioniert mit Tee nicht. Tee braucht seine Zeit, um den Geschmack voll zu entfalten und da muss man eben seine, zwei, drei, vier Minuten warten. Anders geht es bei Tee nicht", erklärt Mack.

"Teekapseln sind wirklich eine Umweltsauerei"

Unabhängige Geschmacksvergleiche, wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest, fehlen bisher. Die einzigen Experten, die der Kapseltee auf den Plan ruft, sind Abfallexperten. Für das Umweltbundesamt sind Teekapseln unnötiger Müll. Es empfiehlt stattdessen Teebeutel.

Auch Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe lehnt Teekapseln ab: "Teekapseln sind wirklich eine Umweltsauerei, wenn man das mal so deutlich sagen will. Dadurch, dass sie so klein verpackt sind, haben wir wirklich hohe Aufwendungen beim Ressourcen- und beim Energieverbrauch. Dazu kommt auch noch die Entsorgung. Teekapseln müssen in die Restmülltonne und werden verbrannt."

Kapseln sorgen für deutlich mehr Abfall

Dabei kann der Teesatz laut Sommer auf den Kompost. Aluminium oder Plastik gehören grundsätzlich wiederverwertet. Solche Kapseln sorgten für 16 Mal mehr Abfall als bei Teebeuteln oder einem Tee-Ei. Er habe, so Sommer, den Eindruck, dass die Unternehmen vor allem dem Profit hinterherliefen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert schon länger eine Ressourcensteuer, die Materialien höher besteuert als Arbeit. Damit wären wohl die exotischen Märchen von feinem Tee und feinen Gewinnen ausgeträumt.