Telemedizin Sprechstunde am Computer

Ein Termin beim Facharzt ist schwer zu bekommen oder die Praxis weit entfernt? Da wäre es doch praktisch, den Ausschlag zum Beispiel einfach mit dem Smartphone zu filmen und per Videoschalte direkt dem Hautarzt zu zeigen. Technisch ist das längst möglich. Abgesehen von einigen Pilotprojekten, kam die Telemedizin in Deutschland trotzdem nicht so richtig in Fahrt. Jetzt dürfen Ärzte Online-Sprechstunden bei der Krankenkasse abrechnen. Ist das der erhoffte Durchbruch?

von Manuela Lonitz, MDR AKTUELL