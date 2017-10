Teresa Enke: Ja, das ist die Problematik, die dahinter steckt. Es wird immer immer schneller. Der Leistungsdruck wird immer höher, das sieht man natürlich auch schon bei den Kindern, das sehe ich bei meiner Tochter, was die in der Schule schon leisten müssen. Da hatten wir viel mehr Zeit und es war alles etwas langsamer. Wir konnten mehr spielen. Es fängt schon in der Kindheit an. Und die sozialen Medien: Früher hat man einen Brief geschrieben. Das hat gedauert bis derjenige den bekommen hat, bis er reagiert. Jetzt ist alles so schnell und das muss ja die Bevölkerung abfangen. Das ist ein enormer Druck, der auf allen Menschen lastet.