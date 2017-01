Markttag in Leipzigs Innenstadt. Neben Fleisch-, Käse- und Gewürzhändlern gibt es gleich mehrere Gemüsestände. Die Zucchini kosten an einem Stand sechs Euro das Kilo. Wie viel es im letzten Jahr war, weiß die Gemüsehändlerin nicht mehr, sie bestätigt aber, dass die Preise gestiegen sind: "Natürlich ist mir das aufgefallen. Ich kaufe das doch für die Kunden ein. Entweder die Leute kaufen es oder sie kaufen es nicht." Auf ihr Geschäft habe sich das aber nicht ausgewirkt: "Tomaten, Zucchini und Auberginen sind Sommergemüse, kein Wintergemüse. Aber wir haben viele schöne Sachen der Saison. Das ist doch viel besser."

In Deutschland haben wir uns daran gewöhnt, fast jedes Gemüse übers ganze Jahr essen zu können. Das hat seinen Preis, zurzeit einen sehr hohen. Grund dafür ist das Wetter in Spanien, Griechenland, Italien und Frankreich. Dort komme der Großteil unserer Gurken, Tomaten und Salate her, erklärt Michael Koch, Marktexperte für Gartenbau bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. "Wir haben die besondere Situation im Moment, dass die südeuropäischen Produktionsländer winterliche Bedingungen haben. Es ist sehr kalt und hat teilweise bis in die Niederungen geschneit. Die Böden sind wassergesättigt. Gemüse wächst unter diesen Bedingungen sehr langsam. Es ist auch zu echten Ausfällen durch die Witterungen gekommen."