Dunkle holzvertäfelte Wände und alte Porträts säumen den Weg zu Jutta Heuers Büro. Von hier aus kuratiert sie keine Gemälde, sondern Bewohner für den Bergzoo Halle: "Alles, was an Tieren in den Zoo kommt und was an Tieren rausgeht, hoppelt in irgendeiner Art und Weise über meinen Schreibtisch." Von dem ist das Affengehege nur ein paar Meter entfernt. "Diese hohen Stimmen, die wir hören, das sind die Spring-Tamarine", sagt Heuer.