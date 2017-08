"Great America Eclipse" USA warten auf die Finsternis

Hauptinhalt

Am Montag wird es in den USA finster. Zumindest in einem 100 Kilometer breiten Streifen von Oregon im Westen bis nach South Carolina im Osten. In dieser Zone ist eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Millionen US-Amerikaner fiebern dem Ereignis entgegen. Ein vergleichbares Spektakel war in den USA zuletzt vor 99 Jahren zu erleben.