In einem Kohlebergwerk im Westen der Ukraine hat sich am Donnerstag eine Gasexplosion ereignet. Der Katastrophenschutz geht von mindestens acht Toten aus. 20 weitere Arbeiter seien bislang gerettet worden. Zwölf Verletzte hätten in Krankenhäuser eingeliefert werden müssen.

Ein Gewerkschaftsvertreter nannte höhere Opferzahlen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt sollen über 170 Kumpel unter Tage gewesen sein.

Ministerpräsident Wladimir Groisman und Energieminister Igor Nasalik reisten zum Unglücksort. Groisman sagte alle seine anderen Termine ab, unter anderem auch ein Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Kiew. Präsident Petro Poroschenko ordnete eine landesweite Trauer an.

Methangas unter Tage explodiert

Den Behörden zufolge hat eine Methangasexplosion in etwa 550 Metern Tiefe zu dem Unglück geführt. Nach Informationen des örtlichen Gouverneurs, Oleg Sinjutka, sollte wegen der angespannten Situation im Krisengebiet Donbass die Fördermenge in der Unglücksmine erhöht werden. Man bekomme aus dem Osten des Landes keine Kohle mehr, so Sinjutka.

Gewerkschaftschef Michailo Wolynez kritisierte, die Grube sei "seit Jahren nicht modernisiert worden". Es sei veraltetes Gerät eingesetzt worden, zudem habe es an den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gefehlt.

Das betroffene Kohlebergwerk liegt 50 Kilometer nördlich der Stadt Lwiw in der Nähe der Grenze zu Polen. In der Ukraine, wo Kohle zur Energiegewinnung eine bedeutende Rolle spielt, kommen in jedem Jahr bei Grubenunglücken Dutzende Menschen ums Leben.