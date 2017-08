In der indischen Millionenstadt Mumbai ist ein vierstöckiges Haus nach heftigen Regenfällen eingestürzt. Mindestens 18 Menschen starben. Zwölf weitere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, als das vierstöckige Haus zusammenbrach. Rettungskräfte und Nachbarn suchten in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern.

Hauseinstürze in Regenzeit keine Seltenheit

In der Finanz- und Film-Metropole Mumbai sind Hauseinstürze keine Seltenheit. Besonders während der Regenzeit zwischen Juni und September brechen immer wieder baufällige Gebäude in sich zusammen.



Das eingestürzte Gebäude in dem dicht besiedelten Stadtviertel Bhendi Bazaar stammte nach Behördenangaben noch aus der Kolonialzeit und war 117 Jahre alt. Das Haus war im Zuge eines Neubauprojekts zum Abriss vorgesehen.

Überschwemmungen legen Metropole lahm

Nach heftigen Regenfällen standen in Mumbai die Straßen unter Wasser. Bildrechte: dpa In Mumbai, dem früheren Bombay, war am Dienstag so viel Regen gefallen, wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Die Stadt mit ihren fast 20 Millionen Einwohnern war seitdem praktisch lahmgelegt. Die Straßen waren unbefahrbar, der Nahverkehr stand still, Schulen schlossen. Tausende Menschen mussten in ihren Büros übernachten.

Mehr als 1.500 Tote in Südasien

Dorfbewohner stehen in Bihar in ihrem überfluteten und zerstörten Haus. Bildrechte: dpa Doch nicht nur die indische Metropole ist von Überschwemmungen wegen der heftigen Regenfälle betroffen. In Südasien ist derzeit Regenzeit. Durch den Monsunregen starben in diesem Jahr in Indien, Bangladesch, Pakistan und Nepal bereits mehr als 1.500 Menschen. Die meisten ertranken in den Fluten, wurden bei Erdrutschen begraben oder starben durch Stromschläge.



Allein in Indien zählten die Behörden mehr als 1.300 Tote. Am schwersten traf es den nordöstlichen Bundesstaat Bihar. Fast elf Millionen Menschen müssen mit Überschwemmungen leben. 460.000 wurden in Notunterkünften untergebracht. Im Nachbarstaat Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Indiens, ist fast die Hälfte des Landes überschwemmt.



In Bangladesch und Nepal stand je ein Drittel des Landes zwischenzeitlich unter Wasser. Mehr als 140 Tote wurden jeweils gezählt.

Meteorologen sagen weitere Regenfälle voraus

Der Monsun sorgte inzwischen auch in Pakistan für Überschwemmungen. In der Hafenstadt Karachi kamen nach Behördenangaben mindestens ein Dutzend Menschen ums Leben, die meisten durch Stromschläge.



In der Millionenstadt standen Straßen unter Wasser, der Bahn- und Flugverkehr war unterbrochen. Schulen blieben geschlossen. Die Retter befürchten, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.

Denn die Meteorologen sagen keine Entspannung voraus. Sie warnten vor weiterhin viel Regen im Süden Pakistans und anderen Teilen Südasiens in den kommenden Tagen.