Bei schweren Unwettern sind in Sri Lanka sind nach offiziellen Angaben mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurden weitere 110 Menschen vermisst. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Besonders schwer traf es den Angaben zufolge den rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Colombo gelegenen Distrikt Kalutara sowie dessen Nachbar-Disktrikt Ratnapura. Tagelange Regenfälle hatten in der Nacht zum Freitag in beiden Distrikten mindestens sechs große Erdrutsche ausgelöst. Auch die Hauptstadt Colombo war von Überflutungen betroffen, ebenso wie die bei Touristen beliebten Distrikte Galle und Matara. Weitere Medienberichte, denen zufolge es auch in anderen Teilen des Landes Todesopfer gab, bestätigten die Behörden zunächst aber nicht.