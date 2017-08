Auf der französischen Mittelmeer-Insel Korsika und in Portugal wüten dagegen schwere Waldbrände. Auf Korsika wurden in der Nacht zu Sonnabend fast 1.000 Menschen vor den Feuern in Sicherheit gebracht. Die meisten von ihnen sind Camping-Touristen. Sie kamen in Schulen und Notunterkünften unter.



Auf der Insel wüteten mehrere Feuer. Sie verbrannten rund 2.000 Hektar Vegetation. Das erste Feuer war in der Nacht zum Freitag nordwestlich von Bastia ausgebrochen und breitete sich in Richtung der dichter besiedelten Gebiete an der Ostküste aus. Am Samstagmorgen war die Lage in den Küstengebieten rund um Bastia den Behördenangaben zufolge wieder stabil.



Am Sonnabend waren zunächst 230 Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Unterstützung erhielten sie von drei Löschflugzeugen. Überdies rückten im Laufe des Tages 140 zusätzliche Feuerwehrleute aus Südfrankreich zur Verstärkung an.



Ein Mann wurde wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Er wird den Angaben zufolge verdächtigt, "fünf Brände in Bastia" gelegt zu haben.