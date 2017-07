In der Ägäis hat es in der Nacht zum Freitag ein schweres Seebeben gegeben. Betroffen waren vor allem die griechische Insel Kos und die Südwestküste der Türkei. Auf Kos kamen nach Angaben der Behörden zwei Touristen ums Leben. Wie der Gouverneur der Region Süd-Ägäis sagte, handelt es sich um Urlauber aus Schweden und der Türkei. Sie seien von Trümmern eines einstürzenden Gebäudes getroffen worden.

Zum Zeitpunkt des Bebens waren noch viele Menschen auf den Straßen. Ein Sprecher der griechischen Marine sagte, bei dem Beben seien auch 120 Menschen verletzt worden. Unter ihnen ist ein Tourist, der in Panik vom Balkon seines Hotelzimmers sprang.



Der Jachthafen der Inselhauptstadt wurde von einer kleinen Tsunami-Welle getroffen und schwer beschädigt. In der Altstadt stürzten Mauern der Burg ein, ebenso die Minarette von zwei Moscheen und ein Teil einer Kirche.



Die Erdbebenwarte in der griechischen Hauptstadt Athen gab die Stärke des Bebens mit 6,5 an. Die griechische Regierung schickte Rettungsmannschaften aus Athen mit zwei Hubschraubern und einem Flugzeug nach Kos.



Das Beben war auch auf der griechischen Insel Rhodos zu spüren. Nach Angaben der Polizei gab es dort allerdings keine Opfer und keine größeren Schäden.