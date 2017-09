Hurrikan "Irma" Mindestens sechs Tote auf Karibikinseln

Hauptinhalt

Erst Ende August sorgte Hurrikan "Harvey" in den USA für dramatische Szenen. Am Mittwoch traf der nächste, noch stärkere Hurrikan auf die Karibikinseln und forderte erste Tote. Die weitere Route von "Irma" ist unklar. Das Hurrikan-Zentrum in Miami stufte indes zwei weitere Tropenstürme als Hurrikans ein.