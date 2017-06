Mit dem Leitfaden in der Hand könne nun jede Bäckerei das Siedefett ohne nennenswerten Aufwand umstellen, erklärte der Verband. Die Kunden könnten sicher sein, ihren Berliner oder Donut ohne Transfette genießen zu können.



Die Bäcker und Schausteller kommen damit auch schärferen Auflagen zuvor. In den USA sind Transfette bereits verboten, bis 2018 müssen sie aus Lebensmitteln verschwinden. Die Europäische Kommission arbeitet an Obergrenzen. In einigen Mitgliedsländern wie Dänemark und Österreich gibt es sie schon.