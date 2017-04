Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat Trainer Thomas Tuchel die Uefa wegen der kurzfristigen Neuansetzung des Champions-League-Viertelfinales scharf kritisiert. Tuchel sagte nach der 2:3 Niederlage gegen AS Monaco: "Wir wurden überhaupt zu keiner Zeit gefragt, Die Uefa hat das in der Schweiz entschieden".

Auch aus den Reihen der Spieler kamen Vorwürfe angesichts der Uefa-Entscheidung. BVB-Abwehrchef Sokratis sagte in der "Bild": "Wir haben Familien mit Kindern zu Hause und wir sind keine Tiere. Ich bin froh, dass alle Spieler und Vereinsmitarbeiter am Leben sind. Wer das nicht durchgemacht hat, weiß nicht, wie schlimm das für uns war." Sein Teamkollege Nuri Sahin äußerte sich ähnlich: "Ich weiß, dass der Fußball wichtig ist. Wir sind aber auch nur Menschen."

Die Uefa hatte erklärt, der neue Termin kurz nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus sei mit allen Beteiligten abgesprochen gewesen. Bundesinnenminister de Maiziere verteidigte die rasche Neuansetzung. In einem "Bild"-Interview sagte er: "Wir dürfen nicht den Fehler machen und uns einschüchtern lassen. Dann hätten Terroristen schon gewonnen". Ähnlich äußerte sich auch der künftige Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes Fifa Helmut Spahn. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ergänzte er: "Wenn es Tote gegeben hätte, hätte natürlich kein Spiel stattgefunden".

Am Dienstagabend waren in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB explodiert. Dabei wurden der Fußballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Ein Iraker war bei den anschließenden Ermittlungen vorläufig festgenommen worden. Inzwischen geht die Bundesanwaltschaft aber davon aus, dass er nicht an dem Anschlag beteiligt gewesen ist.