Der Bestsellerautor und islamkritische Aktivist Udo Ulfkotte ist tot. Der frühere Journalist für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" erlag am Freitag im Alter von 56 Jahren einem Herzinfarkt. Das bestätigte die Familie Ulfkottes am Samstag gegenüber mehreren Medien, darunter die Deutsche Presseagentur. Der Publizist hatte zuvor bereits mehrere Herzinfarkte überstanden.

Ulkottes Buch "Gekaufte Journalisten" landete 2015 auf Platz sechs der "Spiegel"-Jahresbestsellerliste Sachbuch. Zuletzt publizierte Ulfkotte Bücher mit kritischen Thesen über Flüchtlinge. Anfang 2015 sprach er auch auf einer Veranstaltung des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses in Dresden, was ihm den Vorwurf des Rechtspopulismus einbrachte. Damals warnte er vor einer drohenden Islamisierung, als deren Folge in Schulen und Kindergärten bald kein Schweinefleisch mehr gegessen werden dürfe.

Auf seinem Twitter-Account bezeichnete Ulfkotte sich selbst als "politisch nicht korrekter Gegner von Qualitätsmedien und Islamisierung". Mehrmals täglich verbreitete er dort Meldungen, in denen über Straftaten von Migranten berichtet oder spekuliert wurde. Vor zwei Tagen verbreitete er einen Bericht über Schneechaos in Großbritannien mit dem Kommentar: "Tja, die Folgen der 'Erderwärmung' werden heute europaweit brutal zuschlagen..."

Ulfkotte unterstützte inhaltlich die umstrittenen Thesen des früheren Bundesbank-Vorstands Thilo Sarrazin zu Migrationsproblemen und Auswüchsen des Islam. Es würden "irrsinnige Summen für bildungsresistente und rückständige Migranten ausgegeben", sagte er 2010 der "Leipziger Volkszeitung". Der Islam sei vor allem eine aggressive Ideologie, "die unter Demokraten in Europa keinen Platz haben darf". Schon 2003 erschien zum Themenkreis Islam sein Buch "Der Krieg in unseren Städten". In diese Richtung argumentierte auch das 2008 publizierte Buch "Heiliger Krieg in Europa".