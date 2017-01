Nach dem Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen haben Rettungskräfte in dem verschütteten Hotel nach jüngsten Angaben acht Überlebende gefunden. Wie italienische Medien melden, haben auch zwei Kinder das Unglück in Farindola überlebt. Inzwischen seien die Verschütteten aus den Trümmern befreit worden. Die Kinder seien mit dem Hubschrauber in eine Klinik in Pescara geflogen worden. Alle Überlebende seien in einem guten gesundheitlichen Zustand.

Hoffnung auf weitere Überlebende

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, den ersten Kontakt habe es kurz nach 11 Uhr gegeben. Die Überlebenden befänden sich in der Nähe der Hotelküche. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet dagegen, die Menschen seien auf dem Dachboden des Hotels gefunden worden. Der italienische Zivilschutz hofft, in den Ruinen weitere Überlebende zu finden. Ein Behördenvertreter sagte, man habe nie aufgehört zu glauben. Doch nach den guten Nachrichten am Vormittag sei die Hoffnung noch gewachsen. Es seien 135 Rettungskräfte im Einsatz. Wie viele Menschen noch in dem Gebäude sein könnte, ist nicht klar.

42 Stunden unter Lawine begraben

Die Überlebenden hatten 42 Stunden in der Hotelruine ausgeharrt. Die Lawine traf das Berghotel in 1.200 Metern Höhe am frühen Mittwochabend. Durch die Wucht wurde das vierstöckige Gebäude am Gran Sasso etwa zehn Meter weit mitgerissen. Teile des Gebäudes stürzten ein. Schneemassen drangen ins Gebäudeinnere ein und blockierten die Gänge.



Wegen der vielen Schneemassen kamen die Rettungskräfte erst am Donnerstag zum Unglücksort durch. Mit Schneeschippen suchten die Retter nach den Vermissten. Die Suche wurde auch in der Nacht fortgesetzt. Zunächst hatte es jedoch von den Hotelgästen und dem Personal jedes Lebenszeichen gefehlt.

Kinder unter Vermissten

Von dem einstigen Vier-Sterne-Hotel Rigopiano sind nur noch Trümmer übrig. Bildrechte: dpa Nach Angaben des Hoteldirektors befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks bis zu 35 Menschen in dem Gebäude. Unter den Hotelgästen waren auch mehrere Kinder. Zunächst waren nur zwei Menschen gerettet worden. Sie hatten sich zum Zeitpunkt des Unglücks außerhalb des Hotels aufgehalten. Zwei Tote wurden laut italienischem Zivilschutz geborgen. Meldungen über vier Leichen wurden nicht bestätigt.



Berichten zufolge saßen viele Hotelgäste auf gepackten Koffern. Sie hätten nach den schweren Erdbeben die Region verlassen wollen. Allerdings war das Hotel durch Schneemassen von der Umwelt abgeschnitten. Schneefräsen kamen nicht durch.

