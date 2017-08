Tropensturm "Harvey" macht 30.000 Menschen obdachlos

Noch immer werden Menschen in Texas aus den Überflutungsgebieten des Hurrikans "Harvey" gerettet. Sie wurden wie hier am 27. August in Houston in Notlager gebracht. Voraussichtlich 30.000 Menschen werden in Texas infolge des Sturms vorübergehend obdachlos.



