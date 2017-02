Die meisten Leipziger Kleingartenanlagen kümmern sich selbst um das Abwasser aus ihren Vereinslokalen. Sie betreiben eine eigene Kläranlage oder nutzen eine Grube, die regelmäßig abgepumpt wird. Seit 2007 stand fest: Diese Anlagen mussten bis spätestens 31. Dezember 2015 modernisiert werden. Das heißt, die Vereine mussten ihre Gruben so abdichten, dass kein Abwasser mehr in den Boden sickern konnte.

Oder sie hätten eine vollbiologische Anlage installieren können, in der Bakterien Urin oder Seifenreste abbauen. Das sei für manchen Gartenverein eine Mammutaufgabe gewesen, sagt Robby Müller vom Stadtverband der Kleingärtner. Er erklärt: "Das ist natürlich mit vielen Kosten verbunden. Es kommt auf die Größe des Vereinshauses an, auf die Anzahl der Besucher." Es habe schon viele Vereine gegeben, die bis zu 30.000 Euro anfassen mussten, um eine neue biologische Kleinkläranlage zu installieren.

20.000 Gruben und Kleinkläranlagen in Sachsen sollen dem Ministerium zufolge in der nächsten Zeit noch an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Im Schreiben heißt es weiter: "Daneben gibt es noch weitere circa 35.000 Kleinkläranlagen oder abflusslose Gruben ohne Stand der Technik, welche dauerhaft als dezentraler Bestand bestehen bleiben werden. Hier sind die privaten Betreiber in der Pflicht, schnellstmöglich die erforderlichen Umrüstungen vorzunehmen."