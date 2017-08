Das Gesetz war bereits am 1. Juni vom Bundestag verabschiedet worden und tags darauf vom Bundesrat. Angaben des Bundespräsidialamts zufolge hat jedoch die Bundesregierung erst knapp anderthalb Monate später das Gesetz zur Unterzeichnung vorgelegt. Der Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhart zeigte sich auf MDR-Anfrage verwundert, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz nicht unverzüglich erhalten habe.

Hinzu kommt, die Neuregelung ist Teil eines umfangreichen Gesetzespakets, das Änderungen und Neuerlasse von 22 weiteren Gesetzen enthält. Vom Bundespräsidialamt hieß es auf MDR-Anfrage, man könne nicht genau sagen, wann die Prüfung abgeschlossen sei. Das Gesetzpaket sei sehr komplex. Dass der Bundespräsident einzelne Gesetze aus dem Paket früher prüft als andere, sei in diesem Fall rechtlich nicht erlaubt.

Vor der Unterzeichnung lässt der Bundespräsident bei jedem Gesetz durch Juristen prüfen, ob es verfassungskonform ist. Wie lange sich die Experten und das Bundespräsidialamt dafür Zeit nehmen können, ist laut Grundgesetz nicht geregelt. Zum guten Ton gehöre aber ein angemessener Zeitraum von vier Wochen, meint Staatsrechtler Degenhart. Demnach könnte mit einem Abschluss frühestens am 16. August gerechnet werden - am kommenden Mittwoch also.



Dass die Verzögerung der Unterzeichnung durch die Sommerpause zustande kommt, glaubt Jurist Degenhart nicht. Auch wenn der Bundespräsident derzeit im Urlaub ist, "arbeitet sein Mitarbeiterstab ja weiter", sagte Degenhart.