Heftige Unwetter haben in Deutschland für Großeinsätze der Rettungskräfte gesorgt. In Ostthüringen entgleiste am Abend ein Regionalzug. Er war bei Stadtroda in eine Geröll- und Schlammlawine gefahren, die nach heftigem Regen auf die Gleise gespült worden war. Nach Angaben der Polizei wurden dabei sieben Fahrgäste verletzt. Zunächst hatte man von acht Verletzten gesprochen. Der Zug soll heute von der Unglücksstelle abtransportiert werden. Die Bahnstrecke zwischen Hermsdorf-Klosterlausnitz und Stadtroda bleibt voraussichtlich bis Sonntagfrüh gesperrt. Den Verkehr übernehmen bis dahin Busse.

Taubenei große Hagelkörner nahe Jena

Feuerwehrleute schieben mit Besen Schlamm von überfluteter B7 im Weimarer Land. Bildrechte: MDR/Johannes Krey In anderen Orten Ostthüringens sorgte das Unwetter für vollgelaufene Keller und überspülte Straßen. Am meisten betroffen waren die Kreise Saalfeld-Rudolstadt und der Holzland-Kreis. Dort waren rund 300 Feuerwehrleute im Einsatz, 100 davon allein in Königsee. Nachdem am Donnerstag Jena mit 30,9 Grad Spitzenreiter in punkto Hitze war, fielen am Freitag innerhalb einer Stunde mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter. In der Nähe von Jena gab es heftige Hagelschauer, es fielen tischtennisballgroße Hagelkörner.

Auch aus Sachsen-Anhalt wurden Probleme nach Starkregen gemeldet. So wurde etwa die A38 Richtung Leipzig zwischen Eisleben und Schafstädt gesperrt, weil die Fahrbahn unterspült ist.

Notbetten auf dem Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen saßen am Freitagabend etwa 400 Reisende fest. Ihre Flieger konnten bei dem schlechten Wetter nicht abheben. Helfer bauten Feldbetten für die Nacht auf. Beeinträchtigt war außerdem der U-Bahn-Verkehr in der Stadt. Ein Blitzschlag hatte eine Stellwerksstörung ausgelöst.