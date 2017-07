Ein Starkregengebiet hat am Montag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Überschwemmungen gesorgt. Es wurde von Gewittern begleitet, die vor allem Bahnfahrern zu schaffen machten.

In Eilenburg im Landkreis Nordsachsen wurden innerhalb von drei Stunden 48 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, in Leipzig zwischen 25 und 35 Liter pro Quadratmeter. Straßen und Keller wurden überschwemmt.



Die Bahnstrecke Dresden-Prag musste am Nachmittag gesperrt werden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war während eines Gewitters gegen 13 Uhr nahe dem Kurort Rathen ein Baum auf eine Oberleitung gestürz. Es kam es in beiden Richtungen zu Verspätungen. Zwischen Pirna und Bad Schandau richtete die Bahn einen Busersatzverkehr ein. Ein Gleis konnte am Nachmittag bereits wieder befahren werden.



Nach Angaben von Meteorologen könnte es im Laufe des Tages in Ostsachsen und im Erzgebirge weitere Gewitter mit hohen Niederschlagsmengen geben.